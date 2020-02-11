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عاجل.. "كورونا" يحصد أرواح أكثر من ألف شخص في الصين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تجاوز عدد الوفيات الخاصة بـ"فيروس كورونا" المستجد، حاجز الـ1000 شخص في الصين، بعد أن سجلت السلطات نحو 103 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1011 حالة وفاة، وفقا لما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت السلطات الصينية، أن الفيروس حصد في مقاطعة هوبي، أرواح 103 أشخاص وأصيب به 2097 شخصًا إضافيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان فيروس كورونا، قد ظهر لأول مرة، في مدينة ووهان الصينية، في شهر ديسمبر الماضي، وبعدها امتد ليشمل عدة أماكن، إلى أن امتد إلى عدة دول أخرى.
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