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تحذر من هذه الظاهرة.. بيان مهم لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:29 ص
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طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وأضافت أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما عن جنوب سيناء والغردقة، فالطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على شمال الصعيد، ومعتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
تحذر من هذه الظاهرة.. بيان مهم لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم
تحذر من هذه الظاهرة.. بيان مهم لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم
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