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يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:55 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرص الفنان القدير يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، المقام في مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام واجب عزاء لينين الرملي، وعلى رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال.

االجدير بالذكر ان الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ونقل على أثره إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.


يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر يقدمان واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
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