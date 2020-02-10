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سفر بريطاني مع فيروس كورونا الجديد عبر مطار جنيف

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قالت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، إن بريطانيًا أصاب خمسة أشخاص على الأقل بفيروس كورونا الجديد في منتجع فرنسي للتزلج سافر إلى هناك وعاد عبر مطار جنيف بسويسرا يومي 24 و28 يناير، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وردًا على سؤال، قال المكتب الفيدرالي للصحة العامة، إنه لم يتخذ تدابير إضافية لتحديد الأشخاص الذين ربما يكون قد اتصل بهم.

كما إعتبر المطار هو محور للسياح المتجهين إلى منتجعات التزلج على جبال الألب في فرنسا وسويسرا.

ويمكن أن ينتشر الفيروس، الذي نشأ في الصين وقتل حتى الآن أكثر من 900 شخص من بين أكثر من 40.000 شخص معروف أنه مصاب، عن طريق القطيرات والاتصال الوثيق، على الرغم من أن السلطات الصحية قالت، إنه من غير المرجح أن يحدث العدوى من خلال التبادلات القصيرة.

وقالت شركة الطيران "ايزي جيت"، إن سلطات الصحة الإنجليزية قد اتصلت بجميع الذين كانوا على متن رحلة من جنيف إلى لندن في 28 يناير بعد تشخيص أحد الركاب على متنها لاحقًا بفيروس كورونا الجديد.

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الكلمات المفتاحية

مطار جنيف فيروس كورونا سويسرا بريطانيا

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