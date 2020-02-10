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قاعدة حميم الروسية في سوريا تصد هجمات الطائرات بدون طيار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:43 م
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قاعدة جوية - أرشيفية
قاعدة جوية - أرشيفية
ترجمة - منة الشريف
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قال قائد مركز المصالحة بوزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال يوري بورنكوف، اليوم الاثنين، نقلًا عن سبوتنيك، إن القوات العسكرية الروسية في قاعدة هميميم الجوية في سوريا صدت هجومين بطائرات بدون طيار نفذهما مسلحون، وفقًا لما ذكرتة وكالة "تريند نيوز".

وصرح بورنكوف، في مساء يوم 9 فبراير، عندما أصبح الظلام، اكتشف الدفاع الجوي للقاعدة الجوية الروسية حميم وصد هجومين استعملا مركبات حربية غير مأهولة تم إطلاقها من منطقة منطقة تصعيد إدلب التي يسيطر عليها المقاتلون.

ووفقا لبورنكوف، جاءت أول طائرة بدون طيار من الشمال الشرقي وتم صدها على بعد حوالي كيلومترين، أو 1.2 ميل، من القاعدة بواسطة نظام الصواريخ "Pantir-S. "

كما جاءت الطائرة الثانية من الشمال الغربي وأسقطت على بعد حوالي 3.7 ميل من القاعدة، وقال بورنكوف: إنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وما زالت القاعدة تعمل كالمعتاد.

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الكلمات المفتاحية

هجوم قاعدة حميم الجوية الروسية سوريا روسيا

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