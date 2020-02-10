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إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:45 م
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انعام سالوسة
انعام سالوسة
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام واجب عزاء لينين الرملي، وعلى رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال.

ومن الجدير بالذكر ان الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ونقل على أثره إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
إنعام سالوسة تُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)
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