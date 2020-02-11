خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر لشراء سيارة "ميكروباص"

يقوم بنك ناصر الإجتماعى بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والإهتمام بالمشروعات الاجتماعية لتحويل الطاقات العاطلة إلى منتجة، وفى هذا الإطار يمول البنك الأفراد لشراء سيارات نقل الركاب (ميكروباص ) سويفل بعائد 11% يسدد على خمس سنوات.



ويستهدف التمويل فئة العاملين بالحكومة والسائقين من سن 21 سنة وحتى 55 سنة؛ علي أن يكون مصرى الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، بالإضافة إلى سداد 35% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة، وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات، محظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.



وننشر خطوات الحصول علي تلك التمويل من البنك وهي كالأتي:

- التوجه إلى البنك بعد إتمام التعاقد مع الشركة لتقديم خطاب الترشيح الذى تم الحصول عليه من شركة سويفل.

- سند لأمر سند اذنى بقيمة المديونية يوقع من المقترض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة إيصال مرافق حديث يفيد محل إقامة العميل.