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الديمقراطيون يرفضون ميزانية ترامب للعام المالي 2021

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:56 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات
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رفض الديمقراطيون في الكونجرس، مساء اليوم الإثنني، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للميزانية للعام المالي 2021، وقيمتها 4,8 تريليون دولار، وقالوا: إنها "تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي".

هذا وستمول الموازنة الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العاليمة "رويترز".

وتتوقع الموازنة خفض العجز بمقدار 4,6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3 بالمئة تقريبا للسنوات القادمة.

ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة، ويتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2,2% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر، وسينمو بأقل من اثنين بالمئة في السنوات المقبلة، وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2,3% في عام 2019.

وتخفض خطة البيت الأبيض الانفاق بمقدار 4,4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف الى تقليل العجز بمقدار 4,6 تريليون دولار في تلك الفترة.

وفي حال موافقة الكونجرس على خطة ترامب للموازنة، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار، ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5,6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.

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الكلمات المفتاحية

ترامب العام المالي الديمقراطيون

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