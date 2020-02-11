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أكرم حسني عن صورته مع أحمد فهمي: "بنذاكر في ليلة المراجعة النهائية"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أكرم حسني عن بدء التحضيرات الخاصة بمسلسل "تيمون وبومبا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أكرم صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنان أحمد فهمي وهم يقومون بمذاكرة أدوارهم.


وعلق أكرم حسني على الصورة قائلاً: "قاعدين أنا وفهمي بنذاكر في ليلة المراجعة النهائية لمسلسل تيمون وبومبا، المسلسل من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي، رمضان ٢٠٢٠".

الجدير بالذكر أن الفنان أكرم حسني شارك مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "عطل فني"، والمسرحية من تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، موسيقى أحمد وحيد كينج، إخراج أوتاكا،بطولة آيتن عامر،هشام ماجد،أكرم حسني،شيكو، نشوى مصطفى.




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الكلمات المفتاحية

منوعات كريم فهمي تيمون وبومبا الفجر الفني

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