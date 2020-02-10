سعاد صالح: بعض الأحكام الفقهية لا تناسب هذا العصر



وأشارت "صالح"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الإثنين، إلى أن الرسول الكريم كان يعلم أنه سيكون هناك فكر متشدد، وقال "هلك المتنطعون"، موضحة أن الاجتهاد يجب أن يكون في المسائل الدينية الكبيرة التي تهم المجتمع ككل.



وأضافت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن حكم فوائد البنوك لا يجب تركها للعامة، وإنما يفتي بها المجامع الفقهية، منوهة بأن الكتب الفقهية هى من وضعت الشكل العام للأحكام الفقهية، ولكن هناك بعض الأحكام لا تنطبق على عصرنا ولا يجب التمسك بها.



وأضافت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن حكم فوائد البنوك لا يجب تركها للعامة، وإنما يفتي بها المجامع الفقهية، منوهة بأن الكتب الفقهية هى من وضعت الشكل العام للأحكام الفقهية، ولكن هناك بعض الأحكام لا تنطبق على عصرنا ولا يجب التمسك بها.

طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بزيادة المتابعة للزوايا، منوهة بأن الزوايا هى منبع كل الفتاوى التكفيرية، معقبة: "بعض أئمة هذه الزوايا أباحت دمي منذ عدة سنوات".