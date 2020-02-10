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عمرو أديب عن الجيش الإماراتي: صقور مخلصين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:38 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في القوات المسلحة الإماراتية، ويشهد لها الجميع، مؤكدا أن الإمارات قوة في أي صراع.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك 15 ألف جندي إماراتي عادوا إلى دولتهم منذ يومين بعد انتهاء مهمتهم في اليمن، معقبا: "نسعد أن هذه الكفاءات موجودة في العالم العربي".

وأضاف أن قوة الإمارات هى قوة لمصر والسعودية والبحرين ولكل الأمة العربية، مؤكدا أن الإمارات لم تهرب من أداء واجبها العربي، ووقفوا أمام المد الإيراني، والإخوان المسلمين، واصفا إياهم بالصقور المخلصة، معقبا: "مش زي القطريين.. شوفوا محمد بن زايد بقى إيه، ونظام الحمدين هد إيه"، لافتا إلى أن الإمارات لديها قوة تحميها، ولكن نظام الحمدين اعتمد على المأجورين.
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب صقور بن زايد

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