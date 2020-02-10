عاجل.. "المترو" يكشف حقيقة حريق محطة السادات

أكد أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الخطوط الثلاثة بمترو الأنفاق تعمل بانتظام، وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.



ونفى عبدالهادي وجود أى حرائق أو أعطال بالمحطات، وذلك بعد تردد اندلاع حريق بسيط في محطة مترو السادات باتجاه المنيب.