أسعار النفط تسجل أدني مستوي في 13 شهر بنهاية التعاملات





سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 13 شهر مع ترقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج، واستمرار المخاوف من فيروس كورونا.





وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن توصية اللجنة الاستشارية التابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها بخفض إضافي في إنتاج الخام بمقدار 600 ألف برميل يومياً.









وهبط سعر العقود الـجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 1.5 بالمائة ليسجل 49.57 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 7 يناير لعام 2019.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.1 بالمائة ليسجل 53.29 دولار للبرميل.