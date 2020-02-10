رئيس بنك مصر: البنوك ألغت قضايا على 91 شركة

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هناك العديد من المبادرات التى تم إطلاقها لدعم كافة المجالات الاقتصادية، موضحًا أن هناك مبادرة البنك المركزي الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة ومبادرة المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر ومبادرة لدعم السياحة والتمويل العقاري.



وأضاف "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن البنك المركزي يعمل على حل مشاكل العملاء المتعثرين، مشيرًا إلى أن البنوك ألغت قضايا عن 91 شركة.



وتابع رئيس مجلس إدارة بنك مصر أنه تم تسوية وحل مشاكل مديونيات على الشركات والمصانع المتعثرة بقيمة 48.5 مليار جنيه، موضحا أن البنوك تنازلت عن فوائد بقيمة تزيد عن 16 مليار جنيه، كما تنازلت عن "شيكات الضمان".



ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية التشغيلية في 78 مصنعا، متابعًا: "البنك المركزي والبنوك سيقومون بحل مشاكل العملاء الغير منتظمين".

