حسن شاكوش يحرج هاني شاكر على الهواء.. بقصة حب "بنت الجيران" (فيديو)

أعرب المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن سعادته بإشادة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بصوته، مشيرا إلى أنه والده كان يحب صوت أمير الغناء العربي.



وقال "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه حذف جزء من أغنتية "بنت الجيران "لاحتوائها على كلمات مبتذلة حسب نصيحة من هاني شاكر، معلقا: "أنا عندي أخوات بنات ومش بيرضيني أختي أو بنت أختي يسمعوا كلام خارج.. واللي مردهوش على أهل بيتي مردهوش على بنات الناس".



وأشار إلى أن هذه الأغنية تحكي قصة حب مر بها أغلب الشباب المصريين، ممازحا أمير الغناء العربي قائلًا: "كل شاب في مصر مر بقصة حب مع بنت الجيران، وأكيد الفنان هاني شاكر كان بيحب بنت الجيران، ليرد هاني شاكر والذي كان على الهاتف ساخرا:" مين قال لك يا حسن.. يا حسن يا حبيبي كلنا كنا كده".

