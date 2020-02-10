Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش يحرج هاني شاكر على الهواء.. بقصة حب "بنت الجيران" (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أعرب المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن سعادته بإشادة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بصوته، مشيرا إلى أنه والده كان يحب صوت أمير الغناء العربي.

وقال "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه حذف جزء من أغنتية "بنت الجيران "لاحتوائها على كلمات مبتذلة حسب نصيحة من هاني شاكر، معلقا: "أنا عندي أخوات بنات ومش بيرضيني أختي أو بنت أختي يسمعوا كلام خارج.. واللي مردهوش على أهل بيتي مردهوش على بنات الناس".

وأشار إلى أن هذه الأغنية تحكي قصة حب مر بها أغلب الشباب المصريين، ممازحا أمير الغناء العربي قائلًا: "كل شاب في مصر مر بقصة حب مع بنت الجيران، وأكيد الفنان هاني شاكر كان بيحب بنت الجيران، ليرد هاني شاكر والذي كان على الهاتف ساخرا:" مين قال لك يا حسن.. يا حسن يا حبيبي كلنا كنا كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر شاكوش حسن شاكوش بنت الجيران

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من عبد الحميد بسيوني عقب خسارة الطلائع بثلاثية أمام الأهلي

منذ ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 12 ساعة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 8 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 3 ساعات

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد الترويج له.. حمو بيكا وحسن شاكوش يطرحان مهرجان "يا ابن أمك"

على طريقة محمد رمضان.. حسن شاكوش أنا نمبر وان (صور)

لأول مرة حسن شاكوش يغني "بنت الجيران" لايف.. والفيديو يتصدر تريند يوتيوب

بعد تصريحها الأخير عنه.. حسن شاكوش يرد على منى زكي (فيديو)

عمرو أديب لـ حسن شاكوش: "عجبني أوي كوبليه بهوايا إنتي قاعدة معايا" (فيديو)

حسن شاكوش يغني "بنت الجيران" لفنانة شهيرة.. ويعلنها: "بحبك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

08:17 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

04:40 م

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status