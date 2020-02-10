"الري" تكشف اَخر تطورات ملف مفاوضات سد النهضة

كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل المفاوضات الفنية المرتقب انعقادها يومي الأربعاء والخميس المقبلين بشأن ملف سد النهضة، قائلًا إنه من المتوقع استكمال نقاشات آلية تنفيذ ملء السد فيما يتعلق بالمراقبة والمتابعة، وآلية التنفيذ وكذلك آليات فض المنازعات.



وأكد "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المهم في هذه الاجتماعات هو الوصول للاتفاق النهائي، أما عن بلورته في صورته النهائية فالشكل الدبلوماسي قادر على إخراجه بالشكل الملائم ويمكن الاتفاق عليه عبر القيادات السياسية خاصة مع توافر الإرادة السياسية للجانب المصري.



وأوضح أنه إذا تم الاتفاق سيتم توقيع الاتفاق نهاية الشهر وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن احتفالية في حال توقيع الاتفاق.

