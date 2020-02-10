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عمرو عبدالحميد: حرب الدولة على الإرهاب مستمرة لأنها تحاول إثبات وجودها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:14 م
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عمرو عبدالحميد
عمرو عبدالحميد
الفجر الفني
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قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن حرب الجيش المصري والشرطة المصرية على الإرهاب مستمرة، لأن التنظيمات الإرهابية ومن ورائها من ممولين وداعمين مادياً وسياسياً وإعلامياً يحاولون إثبات وجودهم من حين لآخر.

وأضاف عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن التنظيمات الإرهابية تحاول إثبات وجودها لاسيما في الوقت الراهن، الذي تشهد فيه الدولة استقراراً سياسياً وأمنياً ونمواً اقتصاديا ونجاحاً دبلوماسيا على الساحتين الإقليمية والدولية، هذا كله لا يروق لأعداء الإنسانية، لخصوم الشعب المصري منذ قال كلمته في ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

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