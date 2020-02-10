تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب والتي تقام في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر في الدوري الممتاز.



وضمت القائمة المختارة على النحو التالي :-



حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور



خط الدفاع: ولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه



خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمد فاروق - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة



خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.