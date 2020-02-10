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البورصات الأوربية تتراجع بقيادة قطاعا النفط والغاز

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:31 م
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مؤشر داكس الألماني
مؤشر داكس الألماني
وكالات
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تراجعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاعا النفط والغاز أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية حيث تراجع بنحو 1 بالمائة، بينما ارتفعت أسهم شركات البناء بنحو 0.6 بالمائة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري لأول مرة في 4 أشهر بسبب مخاوف "كورونا".

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" هامشياً بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 424.64 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7446.8 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 13494.03 نقطة.

وخسر مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 0.2 بالمائة ليسجل 6015.6 نقطة.

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.0917 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر داكس قطاعا النفط والغاز فيروس كورونا البورصات الأوروبية

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