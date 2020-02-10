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الأهلي ينهي الشوط الأول متفوقًا على طلائع الجيش بهدف "أجايي"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:17 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام طلائع الجيش متقدمًا بهدف نظيف، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر في مباراة اليوم بالنظر للقاء السابق أمام بيراميدز حيث دفع بالثلاثي محمد هاني وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا.

بدأ اللقاء ساخنًا منذ البداية حيث حاول لاعبو الفريق الأحمر مباغتة الطلائع، فيما سعى الضيوف لتصدي لهجمات الأهلي والرد عن طريق الهجمات المرتدة بالاعتماد على انطلاقات كريم طارق وأحمد سمير وعمرو جمال.

في الدقيقة الثانية سدد عمرو السولية كرة قوية ذهبت لأحضان محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ليرد عليه مهند لاشين بتسديدة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس عرين الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 10 تسلم علي معلول الكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن محمد ناصف أبعد الكرة قبل أن تصل لأحمد الشيخ ويضيع على الفريق الأحمر فرصة خطيرة لإحراز هدف.

وظهر محمد بسام حارس مرمى الطلائع في الدقيقة 13 بعدما أبعد الكرة البينية الطولية التي مررها عمرو السولية قبل وصولها إلى الأنجولي جيرالدو دا كوستا ليسقط كلا اللاعبين على الأرض ويعودان مجددان لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.

ومن هجمة جماعية منظمة وبعد عدة تمريرات مرر عمرو السولية كرة عرضية لكن أحمد "زولا" أنقذها وأبعد الكرة عن منقطة جزاء فريقه، ليرد الطلائع بهجمة مرتدة أخرى حيث مرر أحمد سمير بينية رائعة لعمرو جمال لكن محمد هاني ظهير أيمن الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن وصولها لمهاجم النادي الأهلي المعار للطلائع.

وفي الدقيقة 16 من عمر هذا الشوط وصلت الكرة لمحمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأحمر ليطلق تسديدة قوية تصدى لها محمد بسام حارس طلائع الجيش على مرتين.

وحصل رامي ربيعة مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء، بعد إعاقته لانطلاقة كريم طارق جناح طلائع الجيش في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 25 مرر محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية داخل منطقة الجزاء على رأس علي معلول الذي سدد الكرة ويتصدى لها محمد بسام حارس مرمى الطلائع لكنه سقط على الأرض بعد تدخل من أحمد الشيخ لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 33 مرر جيرالدو دا كوستا الكرة إلى علي معلول القادم من الجهة اليسرى ليمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويحولها جونيور أجاي إلى داخل الشباك معلنًا ومسجلًا الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر هجماتهم على مرمى الطلائع حيث سدد أليو ديانج كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام في الدقيقة 37، ثم تسديدة أخرى من أحمد الشيخ بعدما رواغ خالد سطوحي مدافع الضيوف لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.
وفي الدقيقة 41 سدد جيرالدو كرة قوية تصدى لها محمد بسام لتصل الكرة لمحمد مجدي "أفشة" داخل منطقة الجزاء، ويراوغ مدافع الطلائع ويسدد الكرة قوية لكنها ارتطت بالعارضة وتحرم المارد الأحمر من هدف ثاني، ثم تسديدة أخرى من علي معلول أبعدها بسام ببراعة محافظًا على شباكه من استقبال هدف أخر.
وفي الدقيقة 48 قرر عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع الدفع بأول تغييراته بإشراك أحمد سامي بدلا من أبو بكر ديارا.

ومرت الدقائق القليلة المبتقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
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الكلمات المفتاحية

رياضة اهلى الاهلي وطلائع الجيش

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