Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:12 م
Advertisements
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
Advertisements
حرص الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، المقام بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والإعلام تقديم واجب العزاء في لينين الرملي، وعلى رأسهم وزير الإعلام أسامة هيكل، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إيمان، محمد صبحي، لبلبة.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل بعد صراع طويل مع المرض دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام عزاء لينين الكاتب لينين الرملي افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ ساعتين

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ ساعتين

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ ساعتين

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

منذ أقل من ساعتين

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

07:43 م

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

07:40 م

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

07:22 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status