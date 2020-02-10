عبد الرحمن أبو زهرة يُقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)

حرص الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، المقام بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.



وقدم عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والإعلام تقديم واجب العزاء في لينين الرملي، وعلى رأسهم وزير الإعلام أسامة هيكل، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إيمان، محمد صبحي، لبلبة.



ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل بعد صراع طويل مع المرض دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.