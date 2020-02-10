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عاجل.. عريقات يكشف حقيقة تراجع فلسطين على قرار بشأن "صفقة القرن"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:13 م
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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - عريقات
حلمي رمضان
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صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الإثنين، بأن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة والمشروع موزع ولا زال قيد التداول، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأفادت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن السلطة الفلسطينية تراجعت عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.

​هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

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الكلمات المفتاحية

فلسطين عريقات صفقة القرن

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