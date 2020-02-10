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إيمان تٌقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:39 م
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لنين الرملي
لنين الرملي
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة إيمان سركسيان، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، المقام بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن والسياسة تقديم واجب العزاء في لينين الرملي، وعلى رأسهم وزير الإعلام أسامة هيكل، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل بعد صراع طويل مع المرض دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.
إيمان تٌقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
إيمان تٌقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
إيمان تٌقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
إيمان تٌقدم واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
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