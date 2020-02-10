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بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:09 م
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لنين الرملي
لنين الرملي
مي مرسي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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استقبلت منذ قليل أسرة المؤلف المسرحي لينين الرملي، واجب العزاء في فقيدها في مسجد عمر مكرم، بوسط البلد.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس"، والفنان محمد صبحي.

يذكر أن توفى الكاتب لنين الرملي، في مستشفى 6 أكتوبر بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عام.

لينين الرملي يُعد من كبار مؤلفي المسرح، الذي قدم عدد كبير من الأعمال، وتعاون مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم محمد صبحي.
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
بحضور أشرف زكي وعمرو الليثي.. بدء عزاء لينين الرملي (صور)
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