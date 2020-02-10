بيسكوف: روسيا قلقة تجاه التصعيد العسكري في إدلب السورية





أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء اليوم الاثنين، عن قلق بلاده تجاه التصعيد العسكري في مدينة إدلب السورية، كما قال رداً على الصحفيين حول سؤال في هذا الصدد: "ما زلنا قلقين".





وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية : "أما فيما يتعلق بلقاء الزعيمين، لا توجد حتى الآن خطط محددة لعقد لقاء حتى الآن، لكنه سيعقد إذا استدعت الحاجة ذلك".





وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 5 عسكريين وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش السوري على نقطة تركية.





ويذكر أن وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق، أن الجولة الأولى من المحادثات جرت في أنقرة يوم السبت الماضي، واستمرت حوالي ثلاث ساعات، وناقش الجانبان خطوات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، وقرر وفدا تركيا وروسيا مواصلة المناقشات.





ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكرياً.



