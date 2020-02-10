بعد إطلاقه"سقف".. تفاصيل جديدة بشأن مرض رامي جمال

أطلق المطرب رامي جمال كليب أغنيته الجديدة "سقف"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى المستمعين، وحققت نجاحًا كبيرًا.





كليب رامي جمال الجديد





وساند عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي النجم رامي جمال في مظاهرة حب للمطرب الشاب، صاحب الصوت العذب.





نجاح أغنية رامي جمال الجديدة





ولاقت "سقف" أحدث فيديو كليب للنجم رامي جمال إعجابًا وقبولًا كبيرًا لدى الجماهير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





سعادة رامي جمال





وأعرب رامي جمال عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة، وعن مظاهرة الحب التي وجدها من الجميع حوله.





رامي جمال يشكر الجماهير





ووجه رامي جمال الشكر للجماهير التي ساندته وكذلك لزملائه الفنانين والإعلاميين والرياضيين، قائلًا: "رزق من الله مبتحصلش كتير دي، دي مظاهرة حب ورزق من عند ربنا".





كواليس كليب رامي جمال الجديد





وكشف رامي جمال عن أن تصوير الفيديو استغرق أكثر من شهر ونصف، حيث كان من الصعب تجميع مثل هذا الكم الكبير من النجوم داخل "لوكيشن واحد".





رامي جمال والبهاق





وأوضح رامي جمال، أنه لم يجد علاج حقيقي حتى الآن لهذا المرض، مؤكدًا استمراره في استخدام كريمات موضعية، آملًا في تخطى هذا المرض بالحالة النفسية الجيدة له.





موعد طرح ألبوم رامي جمال





وسيطرح ألبوم رامي جمال الجديد في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت عنوان "أنا لوحدي"، وهو الخامس له في مشواره الفني.







