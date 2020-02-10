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بعد نجاح "سقف".. رامي جمال لجمهوره: "مستني فيديوهاتكم"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:24 م
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رامي جمال
رامي جمال
مي مرسي
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بعد نجاح سقف.. رامي جمال لجمهوره: مستني فيديوهاتكم
طالب المطرب رامي جمال، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بتصوير مقاطع فيديو لهم وهم يقومون بغناء "سقف"، الذي طرحها مؤخرًا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وعلق "جمال"، على الصورة الذي قام بنشرها قائلًا: "يلا متعونا ومستني فيديوهاتكو على هاشتاج #سقف_رامي_جمال".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات، حيث علق أحدهم "حلوة أوي" وقال 
الآخر "الأغنية جميلة ومبهجة" وأعجب الأخير بالأغنية قائلًا: "حلوة أوي الفكرة".

أغنية "سقف"، من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع توما.

وشارك في كليب الأغنية عدد كبير من نجوم المجتمع أبرزهم شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، والإعلامية إسعاد يونس، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، وكريم فهمي.

يذكر أن رامي جمال طرح أغنية "سقف"، أمس على موقع "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة عالية منذ الساعات الأولى من طرحها، واستطاع أن يتصدر مؤشرات "الترند".
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