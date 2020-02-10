مصادر يمنية: عناصر القاعدة يتحركون بحرية في مأرب الخاضعة لسيطرة الإصلاح





قالت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، إنه وعلى الرغم من مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن بمأرب، الأسبوع قبل الماضي، إلا أن عناصر التنظيم مازالت تتحرك بكل طلاقة وحرية في عدة مناطق بالمحافظة.





وأوضحت المصادر، أن "وادي عبيدة بالمحافظة، يعد من أهم المناطق التي يتواجد فيها عناصر التنظيم"، مضيفة: إن "حزب الإصلاح، المسيطر على المحافظة، يعلم ذلك جيدًا، لكن لا يعير أي اهتمام لجهود المملكة العربية السعودية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب".





وأكدت المصادر، على أن قيادات من حزب الإصلاح تلتقي بعناصر من القاعدة بشكل شبه دائم في تلك المناطق.





وكان التنظيم، قد اعترف عام 2017، بمشاركته في القتال إلى جانب حزب الإصلاح بأكثر من جبهة.



