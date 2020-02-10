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سياسي سعودي يكشف عن وجود اتفاق بين الحوثي والإصلاح برعاية تركيا وقطر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:23 م
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المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي
المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي
وكالات
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صرح المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم الإثنين، بأن تعامل جماعة الإخوان باليمن (المتمثلة في حزب الإصلاح) مع اتفاق الرياض يوحي بوجود أجندة سياسية بينهم وبين مليشيات الحوثي برعاية قطر وتركيا.

وكتب المحلل السياسي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": حزب الإصلاح يحوّل اتفاق الرياض حصان طروادة لتصدير الإخوان إلى عدن. 

وأضاف ديباجي: حالة التناقض التي يبديها الإخوان في تعاملهم الانتقالي مع بنود اتفاق الرياض، توحي بوجود أجندة سياسية ترعى اتفاقاً غير معلن بين الحوثيين والإخوان في اليمن برعاية قطرية وتركية".

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الكلمات المفتاحية

قطر سياسي سعودي حزب الإصلاح تركيا الحوثي الإصلاح اليمني

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