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تأجيل محاكمة المتهمين بحرق سيارة شرطة والتجمهر بحلوان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:44 م
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ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمين فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر، لجلسة 23 فبراير الجاري لحضور المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهمة قيامهم بالتجمهر وقطع الطريق، وإحراق سيارة شرطة تابعة لقسم حلوان.

وذكرت النيابة أن المتهمين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق واتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.
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الكلمات المفتاحية

سيارة شرطة جنايات حلوان جنايات القاهرة المتهمين

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