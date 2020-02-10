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إسماعيل يوسف يساند لاعبي الزمالك قبل رحلة السوبر
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:42 م
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هاني عصام
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حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران الفريق اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة للإطمئنان على كل الترتيبات قبل السفر إلى قطر.
ويتولى تيجانا مهمة رئاسة بعثة الزمالك في رحلة قطر المقرر لها غدًا الثلاثاء إستعدادًا لمواجهة الترجي التونسي على ملعب حمد بن جاسم يوم الجمعة المقبل.
وشهد مران اليوم إراحة لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي بالأمس من التدريبات الجماعية، في الوقت الذي خاض فيه باقي اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي.
وفاز الزمالك بالأمس على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما كل من يوسف إبراهيم أوباما إلى جانب محمود علاء من ضربة جزاء.
ويتولى تيجانا مهمة رئاسة بعثة الزمالك في رحلة قطر المقرر لها غدًا الثلاثاء إستعدادًا لمواجهة الترجي التونسي على ملعب حمد بن جاسم يوم الجمعة المقبل.
وشهد مران اليوم إراحة لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي بالأمس من التدريبات الجماعية، في الوقت الذي خاض فيه باقي اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي.
وفاز الزمالك بالأمس على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما كل من يوسف إبراهيم أوباما إلى جانب محمود علاء من ضربة جزاء.
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