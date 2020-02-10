مقتل 5 جنود أتراك في هجوم شمال غرب سوريا

أفادت محطة إن تي في التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية، بمقتل خمسة جنود أتراك، وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم على موقع عسكري تركي في منطقة تفتناز بشمال غرب سوريا.



وصرح مسؤولون أتراك لرويترز، أن القوات التركية تنتقم بعد الضربة الأخيرة، وأرسلت أنقرة تعزيزات كبيرة إلى منطقة إدلب السورية حيث وقع الهجوم، حيث تحاول أنقرة وقف التقدم السريع الذي أحرزته القوات الحكومية السورية. حسبما جاء في وكالة رويترز.



وأدى هجوم الحكومة السورية في إدلب، آخر جيب رئيسي للمعارضة للرئيس بشار الأسد، إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص من ديارهم نحو الحدود التركية المغلقة، مما يهدد بحدوث أزمة إنسانية جديدة.



وقال مصدر معارض، إن القوات الحكومية السورية قصفت القاعدة العسكرية في تفتناز، وقال شهود إن المروحيات التركية حلقت في شمال غرب سوريا لإجلاء الجرحى.



وأوضح قائد المتمردين، أن المتمردين شنوا عملية عسكرية، اليوم الاثنين، ضد الجيش السوري بالقرب من سراقب بمساعدة المدفعية التركية، كما أبلغ شهود عيان عن قصف تركي لمواقع عسكرية سورية في المنطقة.



وصرحت تركيا، التي تستضيف بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري، أنها لا تستطيع استيعاب المزيد، وطالبت دمشق بالانسحاب في إدلب بحلول نهاية الشهر أو مواجهة عمل تركي.





