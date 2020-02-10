قتلى في غارات روسية على حلب شمال غربي سوريا

أعلنت مصادر سورية ميدانية، اليوم الاثنين، مقتل 9 أشخاص على الأقل في غارات روسية استهدفت قرية في حلب شمال غربي سوريا.

وبحسب المصادر السورية، قتل 20 مدنيًا في قصف جوي شنته طائرات روسية وسورية مستهدفة مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظتي إدلب وحلب المحاذيتين.

وبدأت قوات الحكومة السورية، في ديسمبر الماضي، بدعم روسي هجوماً واسعاً في في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

وبحسب الأمم المتحدة، أسفر الهجوم حتى الآن عن مقتل أكثر من 350 مدنيًا، كما دفع 586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً قرب الحدود مع تركيا.