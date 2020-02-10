مولر يصدم ألمانيا بتصريح ناري

رد توماس مولي مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة.

وكان مدرب المنتخب الألماني تحدث عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات، قائلًا "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة".

وأشار لوف إلى أنه سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".

وجاء الرد من نجم البايرن صادم حيث أكد أنه غير مهتم على الإطلاق بتصريحات لوف والتواجد في يورو 2020، مشيرا إلى اهتمامه بفريقه فقط ومساعدته على الفوز بالألقاب الثلاثة.