Advertisements
دفن جثة شاب دهسه ميكروباص في حلوان
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:02 م
Advertisements
داليا عادل
Advertisements
صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء سير ميكروباص عكس الاتجاه، وتبين أن سائق السيارة كان في حالة سكر بمنطقة حلوان.
وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها مصرع شاب، دهسه سائق سيارة ميكروباص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "إيهاب نجاح"، 22 سنة، حال استقلاله دراجته البخارية، صدمه سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاه.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
Advertisements