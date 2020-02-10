دفن جثة شاب دهسه ميكروباص في حلوان

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها مصرع شاب، دهسه سائق سيارة ميكروباص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "إيهاب نجاح"، 22 سنة، حال استقلاله دراجته البخارية، صدمه سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاه.





تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء سير ميكروباص عكس الاتجاه، وتبين أن سائق السيارة كان في حالة سكر بمنطقة حلوان.