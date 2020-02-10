Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفن جثة شاب دهسه ميكروباص في حلوان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء سير ميكروباص عكس الاتجاه، وتبين أن سائق السيارة كان في حالة سكر بمنطقة حلوان.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها مصرع شاب، دهسه سائق سيارة ميكروباص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "إيهاب نجاح"، 22 سنة، حال استقلاله دراجته البخارية، صدمه سائق السيارة أثناء سيره عكس الاتجاه.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميكروباص دهس طالب حلوان النيابة العامة الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ 38 دقيقة

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ساعتين

كاسيميرو يحصد جائزة فريدة جديدة مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

دفن جثة "شاب" صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان "الشاملة" ببني سويف

نيابة حلوان الجزئية تأمر بتشريح جثه 6 عمال توفوا في حادث سير

مصرع عامل وربة منزل وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

دفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث تصادم ببولاق أبو العلا

النيابة تواصل التحقيق في مصرع "متسول" أثناء عبوره طريق الاوتوستراد

دفن جثة سائق اصطدم في مخلفات بناء بالمقطم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status