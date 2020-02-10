كاسيميرو يحصد جائزة فريدة جديدة مع ريال مدريد

حصد الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، على جائزة جديدة مع الملكي، بعد ثبات مستواه الرائع مع الفريق.

وتوج كاسيميرو، بجائزة أفضل لاعب لريال مدريد في شهر يناير الماضي، بعد اختياره من بين خمسة لاعبين في الملكي.

وعلق كاسيميرو، عل هذه الجائزة قائلا: الشهر المنصرم كان حافلا بالانتصارات بالنسبة للفريق الملكي؛ وسلط الضوء على تطور أداء لاعبي الفريق، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الحالة، نظرا لأن "الأهم قادم الآن".

وأشار صمام أمان الريال في وسط الميدان:" اختياري تكريم فردي لكنه لا يتحقق إلا بدعم الزملاء في الفريق، لأنك في كرة القدم يجب أن تفكر دائما في الجماعية" مشددا على أنه كان شهرا مميزا بالنسبة للجميع.