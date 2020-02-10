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القومي للمرأة: معظم حالات الطلاق سببها أفكار "سي السيد"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت صفاء عبد البديع، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس مهتم جدًا بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية للشباب المقبلين على الزواج، وهذه الندوات تركز على شباب الجامعات، وأن يكون الخاطب والمخطوبة حاضرين الندوات كشرط أساسي للحضور، ويتم إقامتها بمقر المجلس بكافة فروعه على مستوى محافظات الجمهورية، ودعوة المقبلين على الزواج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت صفاء عبد البديع، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن هذه الندوات تستهدف تغير الأفكار السلبية الخاصة بالزواج لدى الطرفين، وتشكيل وجدانهم، وتوضيح ماذا تعني فكرة الزواج والارتباط والمسئولية، وتحديد مسئولية الزوج والزوجة.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الأسرة والتنشئة تفرق في تحمل الزوجين للمسئولية، مشيرة إلى أن هناك ندوات وحملات اخرى لتوعية الأسر بكيفية تربية أبنائهم وتنشئتهم والوقوف على مشكلاتهم، مشددة على ان معظم حالات الطلاق في مصر سببها تمسك الشباب الرجال بالثقافات الموروثة الخاطئة، وعدم قدرته على تغيير فكرة أن البنت في الوقت الحالي غير قابلة أن ترضخ لأفكار سي السيد.
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