وزارة التموين 2020 رابط TAL3A دعم مصر|| تسجيل رقم الموبايل موقع إدارة دعم مصر NUM بطاقة التموين تحديث بيانات الفرد oNLine





موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل وتحديث البطاقة التموينية 2020 على رابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وجهت وزارة التموين الدعوة للمواطنين من أجل تسجيل رقم الموبايل الخاص على موقع دعم مصر الالكتروني من أجل تحديث البيانات، وقد شرع الملايين من مستحقي الدعم في مصر للتسجيل وتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر الإلكتروني الخاص بالوزارة.





دعم مصر تحديث بطاقة التموين

الدخول أولا على رابط وزارة التموين “ من هنا

كتابة رقم البطاقة في المربع الأول

كتابة الرقم القومي الخاص بك

ومن ثم اختيار محافظتك من قائمة المحافظات

والضغط على عرض والانتظار حتى تحميل البيانات

استكمال البيانات وكتابة رقم الموبايل

حفظ البيانات





موقع دعم مصر

وقد قام موقع دعم مصر بتحديث الواجهة الرئيسية له وأضاف خيار تسجيل رقم الموبايل، وهو ما نتناوله في الموضوع الحالي، حيث يقوم الموقع بإتاحة تحديث البيانات للبطاقة وإضافة رقم الموبايل من أجل التواصل معهم إذا كان هناك مشكلة أو شكوى من مستوى الخبز أو منفذ مُعين على مستوى الجمهورية، حيث سيُفيد ربط رقم الموبايل في التواصل بين الوزارة والمواطنين.



