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"تضامن قنا": تسليم 4 الآف فيزا تكافل وكرامة جديدة للمواطنين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، إنه تم وصول 4402 بطاقة دعم نقدي جديدة "فيزا" خاصة برنامج تكافل وكرامة خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح الباز في تصريحاته صحفيه، أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن اجمالي عدد من المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألف و541 مستفيد، منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين ببرنامج كرامة إلى 47768 حالة.

وتابع الباز، أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم الي مستحقيه.

وأوضح أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدي "0الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بكافة مدن المحافظة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن قنا تضامن قنا الفجر

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