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حزب الإصلاح يمثل الغطاء السياسي للقاعدة في اليمن
الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:29 م
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وكالات
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أفاد تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، بأن محافظة مأرب اليمنية تعتبر البيئة الآمنة واللوجستية لتنظيم القاعدة
وكتب عضو المجلس
الانتقالي الجنوبي رمزي الشعيبي، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،
قال فيها: "يحتل ملف الإرهاب أولوية الاهتمامات الدولية وتتجه أنظار العالم إلى
اليمن".
وأكد الشعيبي،
أن حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم
القاعدة، مضيفًا " ويمثل حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، الغطاء
السياسي والإعلامي للتنظيم.
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