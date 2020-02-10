إحالة 5 طلاب للتحقيق في كفر الشيخ

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحويل 5 طلاب للشئون القانونية لإتخاذ أقصى عقوبة ضدهم، لقيامهم بالتلاعب بطفايات الحريق بمدرسة طه بركات الإعدادية، ووجهوا طفايات الحريق بعد فتحها في وجه: "مروة يوسف، وبسمه محمد فاضل"، المعلمتين بالمدرسة، ما إدى إلى إصابة المعلمتين بإختناق.





وأكدت وكيل الوزارة، أنها أوفدت لجنة لمتابعة حالة المعلمتين، عقب نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام، لمتابعة حالتهما الصحية، مشيرة إلى أن الطلاب الذين ارتكبوا الواقعة هم: "عبد الرحمن عزمي حامد، وعبد الرحمن أنور عمر، وخالد محمد البحر، وسيف علي العزب، وزياد إبراهيم السيد".





وقالت كشك، إنها ترفض أي تصرف مهما كان من الطلاب في حق معلميهم، مشيرة إلى أنها وجهت بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الواقعة، وتقديم تقرير بها، لرفعه للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاتخاذ القرار المناسب حيال الطلاب.