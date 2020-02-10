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Register now برقم المحمول | رابط موقع دعم مصر خطوة بخطوة لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية بسهولة بدون الذهاب لمكتب التموين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:12 م
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موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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Register now برقم المحمول | رابط موقع دعم مصر خطوة بخطوة لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية بسهولة بدون الذهاب لمكتب التموين

يزداد البحث حالياً على رابط موقع دعم مصر، من قبل أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في تسجيل رقم الموبايل على البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر، عقب ظهور عبارة “برجاء تسجيل الموبايل” على بون صرف الخبز، في إطار التحديث الأخير للبيانات الذي أعلنته وزارة التموين مع بداية فبراير الجاري، والذي يهدف إلى أن يقوم كل حامل للبطاقة التموينية بتسجيل رقم هاتفهه على البطاقة في إطار توسيع قاعدة بيانات وزارة التموين، ومن أجل وجود قناة اتصال آمنة بين الوزارة وبين المستفيد من الدعم التمويني، لضمان التواصل المباشر.

وقد لاحظ الكثير من المستخدمين عند الدخول للموقع لإضافة رقم الهاتف، وجود خطأ في الموقع وعدم القدرة على إضافة الرقم بشكل جيد، ويرجع ذلك إلى الضغط الحالي الواقع على الموقع، والحل أنه يجب الإستمرار في عمل إعادة تنشيط للصفحة حتى يظهر مؤشر كتابة رقم الموبايل في خانة رقم الهاتف الموجودة داخل صفحة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر.

خطوة بخطوة لتسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر
بدايةً قم بالدخول على رابط موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين من هنا، ستجد خانات لملئها وهي خانة للرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وخانة لإختيار اسم المحافظة، بعد ادخال المعلومات المطلوبة، يتم نقلك إلى صفحة البيانات الداخلية، وبها تجد خانة أعلى الصفحة مكتوب بها “ادخل رقم الهاتف”، بعد ادخال رقم الهاتف بصورة صحيحة قم بالضغط على “حفظ رقم الهاتف”.

ملحوظات بخصوص اضافة رقم الهاتف على موقع دعم مصر
يُرجى العلم أنه يجب أن يكون الموبايل المدخل في قاعدة بيانات بطاقة التموين، خاص بالشخص حامل البطاقة التموينية أو بأي فرد آخر مسجل على البطاقة ومستفيد من الدعم، كما يجب أن يكون الهاتف المُدخل مسجل بإسم صاحبه في شركة المحمول التابع لها.

وفيما يخص من قاموا بإدخال أرقام هواتفهم من قبل، حيث كان لوزارة التموين أن طرحت هذا التحديث من قبل في 2015، فيمكنهم القيام بتعديل الرقم إذا كان قد تم تغييره من قبل، خاصةً أن عبارة تسجيل الموبايل التي ظهرت على بون الصرف قد ظهرت فقط لمن لم يقوموا بإدخال أرقام هواتفهم عبر موقع دعم مصر من قبل.

الهدف من ادخال رقم الموبايل على موقع دعم مصر
أعلنت وزارة التموين، أن الغرض من التحديثات الأخير في منظومة الدعم والخاصة بإدخال رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، هي ضمان التواصل بشكل مباشر وجيد مع المواطن المستفيد من الدعم، وإخباره عما يجد بالمنظومة من تحديثات من خلال خدمة الرسائل القصيرة على الموبايل، وذلك لضمان حصوله على دعمه التمويني كاملاً، حيث تحتوى الرسائل المرسلة على معلومات هامة خاصة بالدعم التمويني، كموعد فتح باب اضافة المواليد وفتح باب التظلمات وصرف السلع التموينية والعروض المتاحة وغيرها.

Register now برقم المحمول | رابط موقع دعم مصر خطوة بخطوة لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية بسهولة بدون الذهاب لمكتب التموين

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