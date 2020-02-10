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الأربعاء.. افتتاح ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 3 آلاف فرصة عمل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:02 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء فعاليات ملتقى التوظيف الثالث بمحافظة أسيوط، بعد غد الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساءً.

وأضاف سعفان، أن الملتقى يفتتحه المحافظ اللواء عصام سعد، بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه يقام بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحي شرق المدينة، مشيرًا إلى أن الملتقى يوفر 3000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 32 شركة، منهم 3 شركات من خارج المحافظة، برواتب حدها الأقصى 3000 ألاف جنيه، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، ، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

ودعا وزير القوى العاملة الشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، معربًا عن أمله في وضع خطة للشركات العارضة فرص العمل مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب لعمل مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، تزيد إلى 3 ملايين مشروعا صغيرا، خاصة في ظل الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات، والمحافظات من خلال برنامج "مشروعك"، الذي لا تدخر أي جهة منهم جهدًا في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط بضرورة متابعة فرص العمل وتذليل العقبات التي قد تحول حصولهم على فرصة عمل، فضلا عن تخصص فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنوع الإعاقة، لافتا إلى متابعة الوظائف المقدمة بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين، وتسجيل بيانات الشباب المتقدم بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف للشباب الذي لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.

وأوضح حازم علي حسن، وكيل الوزارة مدير المديرية، أن فرص العمل تتضمن مهن: "مهندس ميكانيكا وعمال إنتاج، كول سنتر، مدخل بيانات، ومحاسب ، وفني إنتاج، وأخصائي تمويل، وكيميائيين، وخدمة عملاء ومديرين مبيعات، ومسئول مشتريات، وحرف مبيض محارة، ومبلط سيراميك، وكهربائي، وسليسيون ، وحداد لحام كرتيال ، ونجار باب وشباك ، ونقاش"، فضلا عن فرص تدريبية، ومنح مجانبه وفرص ريادة أعمال عن طريق جهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة القوى العاملة الفجر أسيوط

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