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أب يتهم إدارة حضانة في الإسكندرية بحرق ابنته

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:57 م
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طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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اتهم أب، حضانة بمنطقة العجمي، بمحافظة الإسكندرية، بتعذيب طفلته التي تبلغ من العمر عامين، بالحرق والكي في منطقة حساسة لديها.

البداية عندما فوجئ والدة الطفلة جوري محمد، بدخول ابنته في حالة من البكاء والصراخ الشديد، وذلك عقب عودتها من الحضانة، فكشفت الأم عن ملابس طفلتها لمعرفة سبب بكائها وإذا بآثار حروق شديدة في منطقة المؤخرة.

وتوجه والد الطفلة إلى الحضانة لمقابلة المدير، ألا أن الأخير أنكر ما اتهمه به والد الطفلة، فطلب والدها تفريغ الكاميرات إلا أن والدة صاحب الحضانة، ادّعت أن "الهارد" سقط على الأرض وتهشّم، في محاولة منها لإخفاء الجريمة. 
 
وتوجه والد الطفلة لقسم شرطة العامرية أول، وحرر محضرًا بالواقعة ضد إدارة الحضانة برقم 1283 لسنة 2020، وتم عرض مدير الحضانة على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.  
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الكلمات المفتاحية

محضر حضانة حرق تعذيب

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