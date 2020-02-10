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إحالة عاطل ضبط بحوزته 100 قرص ترامادول فى القاهرة للجنايات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بإحالة عاطل إلي محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على "ع. م"، عاطل وبحوزته 100 قرص ترامادول قبل ترويجه بمنطقة روض الفرج، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة "ترامادول" بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويل أوراقه لمحكمة الجنايات.

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الكلمات المفتاحية

نيابة شمال القاهرة محكمة الجنايات المواد المخدرة بروض الفرج

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