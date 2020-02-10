فضائح "كاف" التحكيمية تثير الجدل قبل موقعة السوبر الإفريقي

فقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصدقيته خلال الأونة الأخيرة، في الشارع المصري، بعد إثارت الشكوك حول انحيازه الملحوظ لفرق شمال إفريقيا، والتونسية بشكل خاص.

الأمر الذي يؤكد على ضعف الاتحاد الإفريقي أمام فرق شمال إفريقيا، هو إعلان حكم مواجهة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك، فيكتور جوميز.

وكان الاتحاد التونسي قد أعلن عن تعيين الحكم الجنوب إفريقيا حكما للمباراة، قبل إعلان "كاف" بما يقرب من 24 ساعة، مما أثار الجدل داخل الشارع المصري وبشكل أخص جماهير الزمالك، بالرغم من كفاءة جوميز.

المثير للدهشة أيضا هو تكرار الحكام للفرق التونسية بشكل ملحوظ، فالموسم الماضي جوميز كان يدير مباراة السوبر الإفريقي الذي خسره الترجي أمام الرجاء المغربي الذي قاده آنذاك المدير الفني الحالي للزمالك باتريس كارتيرون.

وتقام بطولة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية، الدوحة في النسخة الثانية التي تقام بها خارج القارة الإفريقية.