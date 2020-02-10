الطالع الفلكي الإثنين 10/2/2020..إبْن بَارّ!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى االعذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 2 أمشير قبطي ، 10 شُبَاط رُومي، 16 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إوْئِفْ البيع ، الدّين إندَفَع وآدِى المُخَالصَة.(رشدى أباظة من فيلم إمرأة فى الطريق-1958)

*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى.....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة البَلْدَة لتدخل منزلة سَعْد الذّابح وهى بداية موسم يُسمّى بمُوسِمْ العقارب: سعد الذّابح-سعد بلع- سعد السّعود- سعد الأخبية ، وينتهى بانتهاء الشّتاء ، سعد الذّابح شديد البرد وهو عبارة عن نجمان أحدهما مُرتفع فى الشمال والآخر أسفل منه فى الجنوب ، النّجم الذى فى الأعلى لديه نجم صغير بجانبه يُقال أنّها شَاتُه التى يذبحها وسُمّى سَعْداً لأنّه يظهر فى مُوسم الأمطارواقتراب حلول الرّبيع، تُورق فيه أشجار الخوخ والرّمان والمشمش و اللوز وتُقطع فيه جذوع النّخيل ، تكثرالنباتات البرية وتَخْضَرّ الأرض بأنواع النباتات البَرّية التي أمطرت أرضها ويطيب الهواء و يكثرالمرعى ووقت تزاوج و وضع البيض عند الطيورالبَرّية.





تقع منزلة سعد الذّابح ضمن كوكبة برج الجدى رُبّما لهذا إرتبطت المنزلة بالشاة ، بعض الكتابات عن تلك المنزلة تذكر أن الولد الذّكرالذى يُولد فى تلك المنزلة يكون مُخلصاً لأهله وعائلته ويكون محظوظاً بزوجة خاضعة مُطيعة لكنّه يظل مُفضّلاً عليها عائلته الكبيرة ، ورُبّما إستفاد منها لمصلحة عائلته ،إستدلوعلى ذلك بأن النجم المُرتفع يرمز لقَصّاب/جزّار بينما النجم المُنخفض يرمز للشاة/الزوجة التى تتبع الجزّار خاضعةً مُطيعة أينما ذهب ، ويستفيد من لحمها.





تقول العرب (إذا طلع سعد الذّابح حَمَا أهله النّابِحْ ونَفَعَ أهله الرّايح وتَصَبّحَ السّارِحْ وظهرت فى الحىّ الأرَايِحْ) أى أن الكلب يمكث بجوار أصحابه ليحميهم إشارة لإبن يحمى عائلته ، ونَفَعَ أهله الرّايح أى الإبن الذى يروح بحثاً عن الحطب يجلبه لأهله للتدفئة فى إشارة لإبن يُفضّل مصلحة عائلته ، وتَصَبّحَ السّارِحْ أى خرج الراعى فى الصباح وليس فجراً لبرودة الجو ويعنى بطء الحركة لمولود كوكبة الجدى بسبب الحرص والحذر.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إعادة علاقات مقطوعة للتواصل من جديد على رأس قائمة أولويّاتك ، هذا يشمل صِلَة الرّحِمْ لقراباتك وأصهارك.





برج الثور: تمسّك بأداء عملك بالأسلوب النّمطى الروتينى وابتعد عن الطرق المُختصرة، إبتعد عن إلحاح زميل ماكر يرغب بتوريطك بأخطاء وظيفيّة.





برج الجوزاء: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: الحرص لايعنى البخل ، حاول الموازنة بين التوفير ومُتعة الشّراء لتفرح أسرتك ، إستغل المساء لزيارة الطبيب إن دَعَت الحاجة.





برج الأسد: فرصة عمل تعنى باب خير لك ولمجموعة من الناس وعوائلهم،هذا يعنى أن تتحلى بالصبر وطول البال مع شخص غشيم أخطأ لكنّ لديه أسرة يُعيلها.





برج العذراء : إن كنت على خلاف مع زوجتك أو والدتك فبإمكانك تصفية الخلاف بكلمة حلوة وباقة ورد ، أنت من يقوم بالخطوة الأولى فلا تتكبّر.





برج الميزان: لسانك حصانك ، مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك لتوفّرعلى نفسك وعود تحت حماسة وانفعال قد لاتتمكّن من الوفاء بها.

برج العقرب: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج القوس: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الجدى: المُنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت مهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.

برج الدّلو: العاملون بمجال الفن أوالموضة وكل مايتعلق بالأناقة و العطور و الفنون يحصدون تقدّماً ملموساً بمشيئة الله تَعَالى، إشتَرِ سلعة ثمينة لكن مفيدة.





برج الحوت : تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



