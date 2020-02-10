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عمرو حسن: مصر بتولد دولة جديدة كل سنة.. وتصل 100 مليون غدا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن مصر تحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي، وحتى نشعر به لابد أن يكون هناك تحكم في معدل النمو السكاني، مثمنا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه من المنتظر أن يصل تعداد مصر إلى 100 مليون مواطن غدا، منوها بأن عدد المواليد انخفض خلال السنوات الأخيرة بمصر.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أن مصر "بتولد" دولة جديدة كل سنة، مشددا على أهمية زيادة التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
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الكلمات المفتاحية

تعداد مصر المصريين السيسي السكان

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