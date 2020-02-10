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انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:47 ص
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انفجار
انفجار
وكالات
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أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص، وإصابة عشرات آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب في شمال غربي سوريا.

                                                         

وذكر مصدر بالإدارة المحلية لمدينة عفرين، أن السيارة مفخخة انفجرت على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي"​​​.

 

وقال شهود عيان، إن الانفجار استهدف دورية تابعة للجيش التركي، ما أدى لسقوط 6 قتلى و20 جريحا على الأقل، وعدد القتلى مرجح للارتفاع وسط وجود حالات خطرة.

 

وتخضع مدينة عفرين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

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الكلمات المفتاحية

مدينة عفرين سوريا انفجار سيارة مفخخة

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