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عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال والدة الزوجة "المجنى عليها"، في واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ أفادت أن نجلتها وتدعى "إيمان"، تزوجت من زوجها "أشرف.ص"، منذ سنوات، لافته إلى أنها الزوجة الثانية له، وكانت تربطه بها علاقة حب قوية.

وقالت والدة المجني عليها في أقوالها، إن نجلتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، نظرًا لمرور زوجها بحالة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه، التي بلغت ٣٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم سداد الأرباح الشهرية للمواطنين، مشيرة إلى أنه كان يفكر في الانتحار.

وأفاد مصدر بالنيابة، تفاصيل جديدة عن الواقعة، إذ قال إن الأب كان صاحب مكتب استثمار عقاري، ويقوم بتوظيف مبالغ المواطنين مقابل بعض الأرباح التي يأخذها المواطنين، فيما جمع مبالغ مالية كبيرة منهم.

وأضاف المصدر إلى بوابة "الفجر"، أنه قبل الواقعة بفترة زمنيه، قام بالتوقف عن سداد الأرباح لهم، نتيجة مروره بأزمة مالية، فقرر على إثرها الاختفاء عن المواطنين، بعد ملاحقتهم له.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.
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مذبحة حدائق الأهرام مذبحة الهرم الطفل الناجي الرضيعة

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